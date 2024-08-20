أخبار اليمن : ارتفاع عدد الشهداء الصحفيين بغزة إلى 170

ارتفاع عدد الشهداء الصحفيين بغزة إلى 170
أعلن المكتب الإعلامي الحكومي بقطاع غزة، الثلاثاء، ارتفاع عدد الشهداء الصحفيين إلى 170 منذ بدء العدوان الإسرائيلي في السابع من أكتوبر الماضي.
وقال المكتب الحكومي في بيان: “ارتفع عدد الشهداء الصحفيين إلى 170 صحفيا وصحفية منذ بدء حرب الإبادة الجماعية على قطاع غزة وذلك بعد ارتقاء الزميل الصحفي حمزة مرتجى”.
وأشار إلى أن الصحفي مرتجى استشهد في قصف إسرائيلي على مدينة غزة.
وأدان “الإعلامي الحكومي” في بيانه، استهداف الجيش الإسرائيلي الصحفيين الفلسطينيين، وحمله المسؤولية عن جرائم قتل الصحفيين.
وطالب البيان المجتمع الدولي والمنظمات الدولية والمنظمات المعنية بالعمل الصحفي في العالم بـ”ردع الاحتلال وملاحقته في المحاكم الدولية على جرائمه المتواصلة والضغط عليه لوقف جريمة الإبادة الجماعية، ووقف جريمة قتل واغتيال الصحفيين الفلسطينيين”.
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