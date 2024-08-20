أخبار اليمن : الرهوي: التغيير سيشمل كافة وحدات الخدمة العامة

الرهوي: التغيير سيشمل كافة وحدات الخدمة العامة
أكد رئيس مجلس الوزراء، أحمد غالب الرهوي، أن مسار التغيير والبناء سيشمل كافة وحدات الخدمة العامة المركزية والمحلية وفقا للسياسات والموجهات العامة للبرنامج العام للحكومة.
جاء ذلك لدى لقائه اليوم رئيس الهيئة العامة للأراضي والمساحة والتخطيط العمراني، إبراهيم المنصور.
حيث جرى مناقشة أوضاع الهيئة على ضوء مسار التغيير والإصلاح الإداري ومعالجة الاختلالات المؤسسية بما يحقق الكفاءة في الأداء العام وجودة المخرجات وضمان القيام بالمهام وتقديم الخدمات العامة على نحو أفضل.
واستعرض المنصور، خلال اللقاء، الأوضاع الراهنة للهيئة وأبرز المهام الماثلة أمامها وطبيعة عملها التكاملي مع الجهات الخدمية والسلطة المحلية.
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