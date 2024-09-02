أخبار اليمن : توزيع مساعدات ايوائية وغذائية على المتضررين في وصاب ذمار

توزيع مساعدات ايوائية وغذائية على المتضررين في وصاب ذمار
وزع فرع جمعية الهلال الأحمر اليمني بذمار، اليوم، مواد غذائية وإيوائية على 50 أسرة من الأسر المتضررة من سيول الأمطار في مديرية وصاب السافل.
وأوضح المدير التنفيذي لجمعية الهلال الأحمر بذمار، بشير الخيواني، أن عملية التوزيع رافقت جهود فرق الطوارئ والإسعاف التي هرعت إلى المناطق المتضررة عقب تلقي البلاغ عن حدوث خسائر بشرية ومادية.
وأشار إلى أن هذه الأنشطة تأتي ضمن جهود جمعية الهلال الأحمر اليمني في مجال الإغاثة لتخفيف المعاناة الإنسانية التي تتعرض لها الأسر المتضررة من الكوارث، خصوصا الأمطار والسيول.
من جانبه، أشار مسؤول عمليات الطوارئ بفرع الجمعية، محمد الجبري، إلى أن مواد الإغاثة التي تم توزيعها تضمنت بطانيات وبعض وسائل الإغاثة الطارئة، بالإضافة إلى المواد الغذائية الأساسية.
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