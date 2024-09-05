أخبار اليمن : هيئة الآثار تناشد لحماية المواقع الأثرية من الأمطار

هيئة الآثار تناشد لحماية المواقع الأثرية من الأمطارجددت الهيئة العامة للأثار والمتاحف مناشدة المنظمات الدولية المعنية بحماية التراث العالمي الوقوف مع الهيئة والمساعدة في مواجهة أزمة المواقع الأثرية المتضررة جراء الأمطار الغزيرة.

وأهابت الهيئة، في بيان، بالمنظمات والجهات المعنية تقديم الدعم اللوجستي والدعم المادي وتسخير الإمكانات اللازمة لحماية المواقع والمعالم التي لم تطالها المتغيرات المناخية وإعادة ترميم ما تضرر نتيجة الأمطار.

وأوضح البيان أن المواقع الاثرية والمعالم التاريخية تعرضت بسبب الأمطار لأضرار كبيرة، فقد انهارت أجزاء من قلعة زبيد التاريخية والاثرية، وقلعة الضحي في مديرية الضحي، وجزء من دار الضيافة بمدينة الحديدة، وأجزاء من سور مدينة ثلا التاريخية ، وأجزاء من حصن غيمان الاثري بمحافظة صنعاء، وبعض المواقع والمعالم التاريخية فـي كل من محافظة المحويت ومحافظة حجة ومحافظة الجوف ومحافظة اب وغيرها من المحافظات.