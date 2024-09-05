أخبار اليمن : 50 ألف طفل في غزة يعانون سوء التغذية الحاد

50 ألف طفل في غزة يعانون سوء التغذية الحاد
أعلنت منظمة الأمم المتحدة للطفولة (يونيسف)، اليوم، أن أكثر من 50 ألف طفل في قطاع غزة يعانون من سوء التغذية الحاد.
وقال مدير التغذية بالمنظمة، أنثوني ليك، في تصريح صحفي: "ما يزيد عن 50 ألف طفل في غزة يعانون من سوء التغذية الحاد ويحتاجون علاجا فوريا".
وأضاف، أن الحرب على غزة وتقييد الاستجابة الانسانية أديا لانهيار كامل لأنظمة الغذاء والصحة.
ويشن جيش الاحتلال حربًا واسعة على قطاع غزة للشهر 11 على التوالي، ما تسبب بأزمة معيشية غير انسانية صعبة للغاية على أهالي القطاع البالغ عددهم ما يزيد مليوني و100 ألف، من بينها تطبيق سياسة التجويع لا سيما في محافظتي غزة والشمال.
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