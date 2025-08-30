أخبار اليمن : رئيس المؤتمر يعزي باستشهاد رئيس الحكومة الرهوي ورفاقه

رئيس المؤتمر يعزي باستشهاد رئيس الحكومة الرهوي ورفاقهبعث رئيس المؤتمر الشعبي العام الأخ صادق أمين أبو راس، برقية عزاء ومواساة في استشهاد رئيس حكومة التغيير والبناء، أحمد غالب الرهوي، بقصف العدوان الاسرائيلي.

وأكد رئيس المؤتمر أن استشهاد أحمد الرهوي -عضو اللجنة العامة للمؤتمر الشعبي العام- في معركة مسانَدة ودعم سكان قطاع غزة في وجه العدو الصهيوني، لهو شرف كبير ناله مع رفاقه الوزراء وهم يؤدون واجباتهم في خدمة الوطن والشعب والدفاع عن اليمن ووحدته وسيادته واستقلاله..

وأشاد أبو راس -في البرقية التي بعثها إلى أشرف وغالب أحمد الرهوي- بمناقب الشهيد الذي كان أحد أبرز القيادات الوطنية التي خدمت اليمن ودافعت عنه وعن وحدته وسيادته واستقلاله، ووقفت ضد العدوان الغاشم على شعبه، وختم حياته بموقف قومي وعروبي مشرّف وهو مسانَدة غزة وسكانها ضد حرب الابادة الصهيونية الممنهَجة الرامية إلى تهجير الشعب الفلسطيني وتصفية قضيته العادلة وحقوقه المشروعة في نيل حقوقه وتحرير أرضه وإقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشريف..

كما أشاد بمواقفه التنظيمية حيث كان أحد أبرز القيادات المؤتمرية التي خدمت المؤتمر الشعبي العام وتدرَّجت في تقلُّد المناصب التنظيمية حتى وصلت إلى عضوية اللجنة العامة..

كما بعث رئيس المؤتمر الشعبي العام برقيات تعازٍ مماثلة إلى أسر الوزراء الذين ارتقوا شهداء في معركة مسانَدة غزة وسكانها..

وعبَّر أبو راس، باسمه شخصياً ونيابةً عن كل قيادات وقواعد المؤتمر المؤتمر الشعبي العام، عن خالص تعازيه وعميق مواساته لأسرة رئيس الوزراء الشهيد أحمد غالب الرهوي، وأسر بقية الشهداء، سائلاً الله العلي القدير أن يسكنهم فسيح جناته مع الأنبياء والصديقين والشهداء وحَسُنَ أولئك رفيقاً؛ وأن يلهم أهلهم وذويهم الصبر والسلوان، وأن يَمُنَّ بالشفاء العاجل للجرحى..

"إنا لله وإنا إليه راجعون"..

ونصر الله اليمن وفلسطين.