الباقة كاملة.. تردد واحد على نايل سات لاستقبال...

حمدي عبدالله - القاهرة في الاثنين 19 يناير 2026 07:26 مساءً - إذا كنت من محبي أفلام الرعب والغموض وتبحث عن تجربة مشاهدة مليئة بالتشويق والأجواء المرعبة، فهناك مجموعة من القنوات المفتوحة التي ما زالت تقدم هذا النوع من المحتوى عبر الأقمار الصناعية، خاصة نايل سات، مع تحديثات مستمرة على الترددات خلال عام 2026.

وفي هذا التقرير، نستعرض أحدث الترددات المتاحة لقنوات أفلام الرعب والإثارة، مع شرح طبيعة المحتوى الذي تقدمه كل قناة، لمساعدتك على ضبط جهاز الاستقبال بسهولة والاستمتاع بالمشاهدة دون تقطيع.

ترددات قنوات أفلام رعب على نايل سات 2026

قناة Top Movies

تُبث عبر نايل سات على تردد 10783 باستقطاب أفقي ومعدل ترميز 27500، كما يمكن استقبالها أيضًا عبر عرب سات من خلال تردد 11292 أفقي بنفس معدل الترميز، وتعرض القناة أفلام رعب وإثارة أجنبية مترجمة بجودة SD وHD حسب التردد.

- قناة Scare TV

متاحة على نايل سات بترددين مختلفين لضمان أفضل تغطية، الأول 11585 أفقي، والثاني 10853 أفقي، وكلاهما بمعدل ترميز 27500. القناة متخصصة في أفلام الرعب النفسي وأعمال الزومبي والكائنات الخارقة.

- قناة Sky Ro3b / Horror Sky

يمكن استقبالها عبر نايل سات من خلال تردد 12464 عمودي، أو التردد البديل 12587 عمودي، مع معدل ترميز 27500، و تبث أفلام رعب كلاسيكية وحديثة على مدار اليوم.

- قناة Cairo One Action

تعمل على نايل سات عبر تردد 12592 أفقي، بمعدل ترميز 27500، ورغم تركيزها على الأكشن، إلا أنها تقدم محتوى تشويقيًا يحمل طابع الرعب والإثارة.

- قناة Hollywood Horror

تُبث على نايل سات من خلال تردد 12462 ولكن باستقطاب عمودي، وتعرض أفلام رعب أمريكية حديثة وقديمة بجودة مستقرة.

- قناة Horror Shot

متوفرة على نايل سات عبر تردد 12063 أفقي، بمعدل ترميز 27500، وتتميز بعرض أفلام رعب منخفضة الميزانية لكنها مليئة بالتشويق.

- قناة RT 1

تُستقبل عبر نايل سات على تردد 12032 عمودي، وتقدم محتوى سينمائي متنوع بجودة HD يشمل الرعب والإثارة.

- قناة Time Movies

تعمل على نايل سات من خلال تردد 12654 أفقي، وتعرض أفلام رعب وإثارة مترجمة ضمن باقة أفلام أجنبية متنوعة.

- قناة Imagine Movies

يمكن ضبطها عبر نايل سات على تردد 12460 أفقي، وتقدم أفلام تشويق وغموض مع محتوى رعب خفيف.