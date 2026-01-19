بعد إعادة انتخابه.. الرئيس السيسي يهنئ رئيس أوغندا

حمدي عبدالله - القاهرة في الاثنين 19 يناير 2026 07:26 مساءً - تولى الرئيس يويري موسيفيني، رئيس جمهورية أوغندا، ولاية رئاسية جديدة، بعد إعادة انتخابه.

ولذلك، قدم الرئيس عبد الفتاح السيسي، التهنئة لشقيقه الرئيس يويري موسيفيني، من خلال مكالمة هاتفية بعد فوزه وانتخابه مجددًا.

وكشف المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية عن تفاصيل المكالمة، مؤكدًا أن الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي قدم التهنئة لرئيس أوغندا مشيرًا أن هذا الفوز يعكس ثقة الشعب الأوغندي في القيادة الحكيمة له.

وأكد على قوة العلاقات التاريخية بين مصر وأوغندا، وسط جهود متبادلة لتقوية العلاقات بين البلدين.

