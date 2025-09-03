أخبار اليمن : توقعات بهطول أمطار متفرقة في 17 محافظة

توقعات بهطول أمطار متفرقة في 17 محافظةتوقع المركز الوطني للأرصاد والإنذار المبكر هطول أمطار رعدية متفاوتة الغزارة ومتفرقة على عدة محافظات خلال الـ24 ساعة المقبلة.

وذكر المركز في نشرته الجوية، أن من المتوقع استمرار هطول أمطار رعدية متفاوتة الغزارة مصحوبة بحبات البرد أحياناً على أجزاء من محافظات الضالع، لحج، تعز، إب، البيضاء، ريمة، الحديدة، ذمار، صنعاء، المحويت، حجة، عمران، صعده، أبين، شبوة، حضرموت والمهرة.

في حين قد تهطل أمطار متفرقة مصحوبة بالرعد أحياناً على السواحل الجنوبية والمناطق الداخلية المقابلة لها وأجزاء من محافظتي الجوف ومأرب .

وهطلت خلال الـ24ساعة الماضية أمطار رعدية متفاوتة الشدة على أجزاء من المرتفعات الغربية والجنوبية الغربية وامتدت غرباً إلى سهل تهامة والسواحل الغربية وشرقاً إلى أجزاء من الصحارى والهضاب الداخلية.

وأنذر المركز المواطنين من مخاطر تدفق السيول في الشعاب والوديان والتواجد في ممراتها أو المجازفة بعبورها أثناء وبعد هطول الأمطار ومن العواصف الرعدية والرياح الهابطة الشديدة وتساقط البرد.

كما أنذر من الانهيارات الصخرية وانزلاقات التربة سيما في المنحدرات والطرق الجبلية وكذلك من انهيارات المباني والحصون الطينية الشعبية بسبب استمرار هطول الأمطار.

كذلك أنذر من التدني في مدى الرؤية الأفقية على الطرق والمنحدرات الجبلية بسبب كثافة السحب المنخفضة والضباب وهطول الأمطار.

ودعا المركز الجهات الرسمية ذات العلاقة إلى اتخاذ التدابير اللازمة للحفاظ على الأرواح والممتلكات.