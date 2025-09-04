أخبار اليمن : إعلان صرف مرتبات شهر سبتمبر في صنعاء

إعلان صرف مرتبات شهر سبتمبر في صنعاءدشّنت المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، اليوم، عملية صرف معاشات شهر سبتمبر 2025م، الموافق ربيع الأول 1447هـ.

وأكدت المؤسسة في بيان صادر عنها، أن صرف معاشات التقاعد والعجز والوفاة، لموظفي القطاعين الخاص والمختلط، قد بدأ اليوم الأربعاء، في العاصمة صنعاء وبقية المحافظات الحرة.

ونوّهت إلى أن تقديم موعد صرف المعاشات يتم بصورة منتظمة مع بداية كل شهر، حرصًا على مساعدة المستفيدين والتخفيف من معاناتهم في ظل الظروف الراهنة.

وأوضحت المؤسسة أن الصرف يتم حاليًا عبر "كاك بنك" وفروعه ومكاتبه في صنعاء والمحافظات، مشيرة إلى أن آلية الصرف خلال الفترة القادمة ستعتمد على محفظة "إم بي" الإلكترونية، التابعة للشركة اليمنية المتكاملة للخدمات المالية الإلكترونية.

وجدّدت المؤسسة دعوتها إلى جميع المستفيدين للاشتراك في محفظة "إم بي" وتزويدها بأرقام حساباتهم لإدراجها ضمن كشوفات المعاشات، مشددة على ضرورة التأكد من دقة البيانات والمعلومات المقدّمة، نظرًا لاعتمادها في فتح الحسابات وتحويل المستحقات.