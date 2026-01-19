حصاد جوائز كأس أمم إفريقيا.. تفوق فردي للمغرب...

حمدي عبدالله - القاهرة في الاثنين 19 يناير 2026 01:26 مساءً - أسدل الستار على نهائي كأس أمم إفريقيا 2025، الذي احتضنه ملعب المجمع الرياضي الأمير مولاي عبد الله، بخيبة أمل مغربية بعدما خسر منتخب أسود الأطلس اللقب أمام نظيره السنغالي بهدف دون رد.

ورغم خسارة اللقب، خرج المنتخب المغربي بمكاسب معنوية كبيرة، بعدما فرض حضوره بقوة على منصات التتويج الفردية، مؤكدًا تفوقه الفني على مدار مشوار البطولة.

وغادر رفاق ياسين بونو وإبراهيم دياز المنافسات برؤوس مرفوعة من الناحية الإحصائية والفنية، بعدما قدموا أداءً لافتًا جعلهم الأفضل في معظم مراحل البطولة، وهو ما عكسته الجوائز الرسمية الصادرة عن الاتحاد الإفريقي لكرة القدم «كاف».

جوائز كأس أمم إفريقيا 2025

حصد المنتخب المغربي النصيب الأكبر من الجوائز الفردية، حيث نال جائزة اللعب النظيف تقديرًا لانضباطه وروحه الرياضية، فيما توج ياسين بونو بالقفاز الذهبي بعد حفاظه على نظافة شباكه في خمس مباريات.

ونال إبراهيم دياز الحذاء الذهبي بعدما سجل خمسة أهداف، وذهبت جائزة أفضل لاعب في البطولة إلى النجم السنغالي ساديو ماني لدوره الحاسم وقيادته منتخب بلاده نحو التتويج.