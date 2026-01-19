فستان أميرات ديزني.. شيري عادل تتألق في حفل...

حمدي عبدالله - القاهرة في الاثنين 19 يناير 2026 01:26 مساءً - نشرت الفنانة شيري عادل، عدد من الصور لها عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي انستجرام، وظهرت في الصور وهي تتألق في حفل Joy Awards الذي أقيم منذ يومين في المملكة ضمن فعاليات موسم الرياض.

شيري عادل تتألق في حفل Joy Awards

ظهرت الفنانة شيري عادل في الصور المتداولة، وهي ترتدي فستان أبيض أنيق وكانت من إطلالات أميرات ديزني، مما تألف بمظهر ملكي متميز جدًا.

حيث أثارت إطلالتها إعجاب جميع متابعيها على مواقع السوشيال ميديا، فيما وصف البعض تلك الإطلالة بأنها تجمع ما بين البساطة والفخامة، وكذلك فقد أشاد آخرين باختيارها بتفاصيل الفستان الذي أبرز ملامحها وأناقتها.