أخبار اليمن : صنعاء تقصف هدفين للعدو في القدس وحيفا

صنعاء تقصف هدفين للعدو في القدس وحيفاأعلنت القوات المسلحة اليمنية عن تنفيذ عمليتين عسكريتين استهدفتا هدفين للعدو الإسرائيلي غرب مدينة القدس ومنطقة حيفا في الأراضي الفلسطينية المحتلة.

وأوضحت القوات المسلحة في بيان صادر عنها مساء اليوم، أن القوة الصاروخية نفذت عملية عسكرية استهدفت هدفًا حساسًا للعدو الإسرائيلي غرب مدينة القدس المحتلة بصاروخ فرط صوتي نوع "فلسطين 2".

وأكدت أن العملية حققت هدفها بنجاح وتسببت في هروب ملايين من قطعان الصهاينة الغاصبين إلى الملاجئ.

وأشار البيان إلى أن سلاح الجو المسير نفذ عملية عسكرية استهدفتْ هدفًا حيويًّا للعدوِّ الإسرائيليِّ في منطقةِ حيفا المحتلَّةِ بِطائرةٍ مسيَّرةٍ، وقد حققتِ العمليةُ هدفَها بنجاحٍ.

وأفاد البيان بأن العمليتين العسكريتين تأتيان انتصاراً لمظلوميةِ الشعبِ الفلسطينيِّ ومجاهديهِ الأعزاءِ، ورداً على جرائمِ الإبادةِ الجماعيةِ وجرائمِ التجويعِ التي يقترفُها العدوُّ الصهيونيُّ بحقِّ الأشقاء في قطاعِ غزة وفي إطارِ الردِّ الأوليِّ على العدوانِ الإسرائيليِّ على اليمن.

وجددت القوات المسلحة، التأكيد على الاستمرار في تأدية الواجب الديني والأخلاقي والإنساني تجاه الأشقاء في غزة حتى رفع الحصار ووقف العدوان عليهم.