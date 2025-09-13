إعلام المؤتمر يدين استهداف العدوان الإسرائيلي لصحيفتي "26 سبتمبر واليمن"
دان القطاع الإعلامي بالمؤتمر الشعبي العام بأشد العبارات، الجريمة التي ارتكبها العدوان الإسرائيلي باستهدافه صحيفتي "26 سبتمبر" و"اليمن"، والتي أسفرت عن استشهاد عدد من الصحفيين والصحفيات أثناء تأديتهم واجبهم المهني في نقل الحقيقة وتوثيق جرائم العدوان.
وأكد -في بيان له- أن هذه الجريمة تمثّل انتهاكاً صارخاً للقوانين والمواثيق الدولية التي تكفل حماية الصحفيين والمؤسسات الإعلامية، مشيراً إلى أن استهداف الكلمة الحُرة لن يزيد اليمنيين إلا إصراراً على مواصلة دورهم في الدفاع عن قضايا الأمة وفي مقدمتها القضية الفلسطينية.
ودعا قطاع الإعلام، المنظمات الدولية والاتحادات الصحفية والإعلامية إلى إدانة هذه الجريمة البشعة، والتحرُّك الجاد لمحاسبة الكيان الصهيوني على جرائمه بحق الصحافة والإنسانية.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر أخبار اليمن : إعلام المؤتمر يدين استهداف العدوان الإسرائيلي لصحيفتي "26 سبتمبر واليمن" على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع المؤتمر نت وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.