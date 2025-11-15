المرتبات تصل إلى 33 ألف جنيه.. تعرف على فرص عمل جديدة في الأردن

احمد وائل عمر - القاهرة في السبت 15 نوفمبر 2025 10:28 صباحاً - تواصل وزارة العمل، تلقى طلبات الراغبين في التقديم على 9 فرص عمل جديدة في المملكة الأردنية الهاشمية، في عدد من الشركات المتخصصة في مجالات الصناعات الإنشائية وصناعة الورق والتعبئة والتغليف، بمرتبات تصل إلى 500 دينار أي ما يعادل 33 ألف جنيه مصري.

فرص عمل فى الأردن

وأوضحت الوزارة أن فرص العمل المتاحة:

1- معمل للطوب والبلاط — والمتخصص في الصناعات الإنشائية والمنتجات الخرسانية والإسمنتية والجص — قد طلب تعيين 7 عمال إنتاج في معمل الطوب، بشرط توافر خبرة سابقة في المجال، وألا يقل عمر المتقدم عن 18 عامًا ولا يزيد على 38 عامًا، على أن يتراوح الراتب الشهري بين 290 و320 دينارًا أردنيًا.

2- شركة متخصصة في صناعة التعبئة والتغليف والورق والكرتون واللوازم المكتبية ومنتجات الورق المقوى، تطلب عاملين اثنين في مجال تشغيل ماكينات التعبئة والتغليف وسحب المناديل الورقية، على أن يكون السن بين 18 و45 عامًا، والراتب الشهري يتراوح بين 300 و500 دينار أردني.

طريقة التقديم

ودعت وزارة العمل الراغبين في التقديم إلى ملء استمارة التوظيف عبر الرابط الاكتروني ، اعتبارا من الثلاثاء الماضى، الموافق 11 نوفمبر 2025، وحتى اليوم السبت.