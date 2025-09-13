أخبار اليمن : حماس تؤكد: خليل الحية على قيد الحياة

حماس تؤكد: خليل الحية على قيد الحياة
أعلنت حركة حماس، أن رئيسها في غزة، خليل الحية، أدى صلاة الجنازة على إبنه الذي ارتقى شهيداً بالاستهداف الإسرائيلي على العاصمة القطرية الدوحة قبل أيام.
وأوضحت الحركة في بيان صادر عنها مساء الجمعة، أنه "بعد ترتيبات أمنية خاصة في قطر"، أدى الحية "صلاة الجنازة على نجله الشهيد همام وشهداء محاولة الاغتيال الغادرة في الدوحة".
وكان قد شن العدو الإسرائيلي، يوم الثلاثاء، عدواناً على العاصمة القطرية الدوحة، في محاولة لاغتيال قيادات في حركة حماس، حيث أعلنت "القناة 12" العبرية عقب العدوان أن الهجوم استهدف "قيادات حماس في قطر، بما فيهم خليل الحية وزاهر جبارين"، أثناء اجتماعهم لمناقشة المقترح الأمريكي لوقف إطلاق النار في قطاع غزة.
