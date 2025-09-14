أخبار اليمن : تحذير عاجل إلى المواطنين من وزارة الداخلية بصنعاء

تحذير عاجل إلى المواطنين من وزارة الداخلية بصنعاء
دعت وزارة الداخلية، المواطنين إلى الامتناع عن تصوير أو نشر أي مشاهد للأماكن التي تتعرض لقصف العدوان الإسرائيلي، لما يمثله ذلك من خدمة مباشرة للعدو، وما تقتضيه المصلحة العامة والوضع الأمني الراهن.
وأوضحت وزارة الداخلية في بيان صادر عنها، أن توثيق جرائم العدوان سيتم عبر الجهات الرسمية المختصة، مؤكدة أهمية استقاء المعلومات من المصادر الرسمية الموثوقة.
وشددت على أنها ستتخذ الإجراءات القانونية بحق كل من يقدّم خدمة للعدو عبر تصوير أو نشر مشاهد للأماكن المستهدفة.
وحثّت وزارة الداخلية، المواطنين على التحلي بالوعي واليقظة والمساهمة في تعزيز الصمود الوطني من خلال الإبلاغ عن أي أعمال مشبوهة أو ممارسات تصبّ في مصلحة العدو.
