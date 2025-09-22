دوت الخليج -

إعلان هـام من الخدمة المدنية في صنعاء

أعلنت وزارة الخدمة المدنية والتطوير الاداري لجميع موظفي وحدات الخدمة العامة للجهاز الإداري للدولة والقطاعين العام والمختلط أن يوم السبت المقبل 5 ربيع الثاني الموافق 27 سبتمبر إجازة رسمية بمناسبة العيد الـ63 لثورة الـ 26 من سبتمبر وذلك عوضا عن يوم الجمعة كونه صادف يوم عطلة رسمية. إعلان هـام من الخدمة المدنية في صنعاءأعلنت وزارة الخدمة المدنية والتطوير الاداري لجميع موظفي وحدات الخدمة العامة للجهاز الإداري للدولة والقطاعين العام والمختلط أن يوم السبت المقبل 5 ربيع الثاني الموافق 27 سبتمبر إجازة رسمية بمناسبة العيد الـ63 لثورة الـ 26 من سبتمبر وذلك عوضا عن يوم الجمعة كونه صادف يوم عطلة رسمية. وأشارت الوزارة في بيان صادر عنها أن ذلك يأتي استناداً للمادة (3) الفقرة (5) من قانون الاجازات والعطلات الرسمية رقم (2) لعام 2000م. وبهذه المناسبة رفعت وزارتا الخدمة المدنية والتطوير الإداري والإعلام أحر التهاني وأطيب التبريكات لقائد الثورة ورئيس وأعضاء المجلس السياسي الأعلى وحكومة التغيير والبناء وكافة أبناء الشعب اليمني العظيم الصابر ومنتسبي الجيش والأمن المرابطين بمواقع الشرف والبطولة.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر أخبار اليمن : إعلان هـام من الخدمة المدنية في صنعاء على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع المؤتمر نت وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.