أخبار اليمن : صنعاء تتوعّد هؤلاء بإجراءات قانونية رادعة

صنعاء تتوعّد هؤلاء بإجراءات قانونية رادعةحذّرت الإدارة العامة لشرطة المرور بوزارة الداخلية جميع السائقين ومالكي المركبات من ارتكاب أي مخالفات مرورية أو ممارسات استعراضية وطائشة أثناء القيادة، لما تمثّله من خطر بالغ على الأرواح والممتلكات.

وأكدت الإدارة، في بيان، أن هذه التصرفات لا تشكل فقط تهديداً مباشراً لسلامة المواطنين والممتلكات العامة والخاصة، بل قد تُستغل أيضاً من قبل العدو لإثارة الفوضى وزعزعة تماسك الجبهة الداخلية.

وأوضح البيان أن من أبرز تلك الممارسات، التفحيط في الشوارع، والقيادة بسرعة جنونية ومتهورة، وإغلاق الطرق عمداً بقصد الاستعراض أو اللهو، والسير في مواكب تعيق حركة المرور، والخروج من نوافذ وفتحات أسقف السيارات، والتباطؤ في المسير، وتحميل الأشخاص بصورة خطيرة خارج السيارات في غير الأماكن المخصصة لهم داخلها.

كما نبه البيان، من تحميل أشخاص أكثر من العدد المسموح به في رخصة التسيير سواءً في السيارات أو الدراجات النارية، والتجمهر في الشوارع بشكل يعيق حركة السير، واللهو برمي أي أشياء أثناء القيادة على سيارات المارة الآخرين، وغيرها من الأفعال التي تتنافى مع التعاليم الدينية، والقوانين والأنظمة المرورية وتشكل تهديداً مباشراً للسلامة العامة.

وأكدت شرطة المرور أنها ستتخذ إجراءات صارمة وفورية بحق أي مخالف يتم ضبطه وهو يمارس مثل هذه التصرفات العبثية، ولن تتهاون في تطبيق القانون لحماية الأرواح وصون الأمن والاستقرار.

وأشارت إلى أن وحدة الرصد الإلكتروني، ستقوم بمتابعة ورصد أي سيارة أو وسيلة نقل يتم تصويرها أو توثيقها أثناء ارتكاب المخالفات، وسيتم ضبطها واتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة حيالها حتى وإن كان ذلك بعد وقوع المخالفة بوقت لاحق، ضماناً لعدم إفلات أي مخالف من العقاب.

ونبهت شرطة المرور إلى ما ورد في بيان وزارة الداخلية من معلومات دقيقة حول مساعي الأعداء لاستغلال مثل هذه الممارسات وتحريك بعض العناصر لإثارة الفوضى تزامناً مع المناسبات الوطنية.. محذرة أن الشوارع ليست ميداناً للعبث أو تنفيذ أجندات مشبوهة، وإنما مرفق عام يتطلب من الجميع الالتزام والانضباط.

كما دعت شرطة المرور أبناء شعبنا اليمني العزيز إلى رفع مستوى الوعي واليقظة، والتعاون مع رجال المرور والأجهزة الأمنية، والإبلاغ عن أي تحركات أو مخالفات من هذا النوع، موضحة أن مسؤولية الحفاظ على الأمن والسلامة مسؤولية جماعية يشارك فيها الجميع.

وأكد البيان أن سلامة المواطنين واستقرار الوطن أمانة عظيمة لن يُسمح بالمساس بها، وأن أجهزة المرور والأمن جاهزة للتصدي لكل من يحاول العبث بأمن الطرق أو زعزعة السكينة العامة.