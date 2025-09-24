أخبار اليمن : الخارجية: مقعد اليمن في الأمم المتحدة شاغر

الخارجية: مقعد اليمن في الأمم المتحدة شاغروجّهت وزارة الخارجية والمغتربين، مذكرات إلى مكتب الأمين العام للأمم المتحدة وكافة الوفود الدائمة لدى الأمم المتحدة بنيويورك.

أكدت المذكرات أن مقعد اليمن في الأمم المتحدة شاغر وأي مدعي لتمثيل اليمن يعتبر منتحل صفة وتتحمل الأمم المتحدة المسؤولية القانونية الناتجة عن التعامل مع منتحل هذه الصفة.

كما أكدت المذكرات أن المجلس السياسي الأعلى وحكومة التغيير والبناء بصنعاء هي الممثل الشرعي والوحيد للشعب اليمني ومصالحه.