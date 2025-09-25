دوت الخليج -

العدو الصهيوني يستهدف أحياء سكنية وأعيان مدنية بصنعاء

شن العدو الإسرائيلي، عصر اليوم سلسلة غارات على العاصمة صنعاء، مستهدفًا أحياء سكنية وأعيان مدنية. العدو الصهيوني يستهدف أحياء سكنية وأعيان مدنية بصنعاءشن العدو الإسرائيلي، عصر اليوم سلسلة غارات على العاصمة صنعاء، مستهدفًا أحياء سكنية وأعيان مدنية. وأوضح مصدر محلي أن العدوان الإسرائيلي استهدف محطة ذهبان الكهربائية، وحييّن سكنيّين في شارع الرقاص بمديرية معين، ومنطقتي حدة والنهدين بمديرية السبعين. واستنكر المصدر استمرار العدو الإسرائيلي في استهداف الأحياء السكنية والأعيان والمنشآت المدنية في العاصمة صنعاء، ومختلف المحافظات في انتهاك سافر للأعراف والمواثيق والقوانين الدولية والإنسانية.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر أخبار اليمن : العدو الصهيوني يستهدف أحياء سكنية وأعيان مدنية بصنعاء على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع المؤتمر نت وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.