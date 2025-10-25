أخبار اليمن : ارتفاع ضحايا الإبادة بغزة إلى 68,519

ارتفاع ضحايا الإبادة بغزة إلى 68,519أعلنت مصادر طبية في قطاع غزة، اليوم الثلاثاء، ارتفاع حصيلة عدوان الاحتلال على قطاع غزة إلى 68,519 شهيدا و170,382 مصابا، منذ الســــابع من تشـــرين الأول/ أكتوبر 2023.

وأوضحت المصادر ذاتها، أن 19 شهيدا (منهم 4 شهداء نتيجة استهداف مباشر من الاحتلال) و15 انتُشلت جثامينهم، و7 اصابات، وصلوا إلى مستشفيات قطاع غزة خلال الساعات الـ48 الماضية.

وبينت أنه منذ وقف إطلاق النار في الحادي عشر من تشرين أول/ أكتوبر الجاري، استشهد 93 مواطنا، وأصيب 324 آخرين، فيما انتشلت جثامين 464 شهيدا.

ونوهت إلى أنه تم إضافة عدد 220 شهيدا للإحصائية التراكمية للشهداء، ممن تم اكتمال بياناتهم واعتمادها من اللجنة القضائية المتابعة لملف التبليغات والمفقودين من تاريخ 17/10/2025 الى 24/10/2025.

وأوضحت أنه تم التعرف حتى الآن على 64 جثمانا من أصل 195 جثمانا، من الجثامين المفرج عنها، والتي تم استلامها من قبل الاحتلال.

