أخبار اليمن : القسام تسلّم 3 جثث جديدة لأسرى الاحتلال

القسام تسلّم 3 جثث جديدة لأسرى الاحتلالأعلنت كتائب القسام، مساء اليوم، تسليمها 3 جثث من أسرى جنود الاحتلال إلى اللجنة الدولية للصليب الأحمر في قطاع غزة.

وأوضحت الكتائب أنّ الجثث عُثر عليها ظهر اليوم داخل أحد الأنفاق جنوب القطاع.

من جهته، أعلن جيش الاحتلال أن توابيت تحمل 3 من أسراه وصلت إلى إسرائيل قبل قليل عبر الصليب الأحمر.

في المقابل، أكّد الناطق باسم حركة حماس، حازم قاسم، أنّ خطوة القسام تأتي في إطار التزام الحركة الثابت بإتمام مسار التبادل، والعمل على تسليم جميع الجثث في أسرع وقت ممكن، داعياً الوسطاء إلى الضغط على الاحتلال لتنفيذ استحقاقات اتفاق وقف الحرب على قطاع غزة.

ومنذ بدء سريان اتفاق وقف إطلاق النار في أكتوبر الماضي، سلّمت حماس 20 أسيرا إسرائيليا حيا وجثث 19 آخرين، وتؤكد حماس أن استخراج بقية الجثث "يستغرق وقتا بسبب الدمار الواسع الذي خلّفته الحرب".