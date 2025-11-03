أخبار اليمن : صحة غزة: تسلمنا جثامين 45 فلسطينياً

صحة غزة: تسلمنا جثامين 45 فلسطينياًأعلنت وزارة الصحة في قطاع غزة، اليوم، تسلمها جثامين 45 فلسطينياً أفرج عنها الاحتلال الإسرائيلي.

وأفادت الوزارة في بيان، بأن استلام الجثامين تم بواسطة اللجنة الدولية للصليب الأحمر، ليرتفع بذلك إجمالي عدد جثامين الشهداء المستلمة إلى 270 تم التعرف على 78 منها فقط، وذلك ضمن صفقة تبادل الأسرى بين حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية "حماس" والاحتلال الإسرائيلي.

وأوضحت أن طواقمها تواصل التعامل مع الجثامين وفق الإجراءات الطبية والبروتوكولات المعتمدة، تمهيدا لاستكمال عمليات الفحص والتوثيق والتسليم للأهالي.

وأكدت الوزارة وصول 10 شهداء إلى مستشفيات القطاع خلال الـ24 ساعة الماضية، بينهم شهيدان جديدان و8 جثامين جرى انتشالها.

وقالت إنه منذ وقف إطلاق النار في 11 أكتوبر 2025، بلغ إجمالي الشهداء 238، والإصابات 600، والجثامين التي جرى انتشالها 510.

ويأتي تبادل الجثامين في إطار صفقة تبادل الأسرى والمحتجزين ضمن اتفاق وقف إطلاق النار وإنهاء الحرب على غزة، حيث أطلقت "حماس" بموجب المرحلة الأولى من الصفقة سراح 20 إسرائيليا حيا، وأفرج الاحتلال عن 250 أسيرا من ذوي الأحكام العالية والمؤبدات، و1700 من أسرى قطاع غزة ممن اعتقلوا بعد السابع من أكتوبر 2023.