أنقِذ صحّتك... بهذه الطريقة
يشير اختصاصي أمراض القلب والأوعية الدموية ستانيسلاف سوداكوف، إلى أن نمط الحياة النشط يساعد الإنسان على الحفاظ على صحة جيدة.
وأكد أن النشاط البدني ونمط الحياة النشط أمر في غاية الأهمية لصحة الإنسان.
وقال إن الحركة تساعد على:
- ضبط الوزن ومستوى السكر في الدم، خصوصا لدى مرضى السكري.
- الحفاظ على ضغط الدم وخفضه عند الحاجة.
- صحة الجهاز العضلي الهيكلي والوقاية من الكسور في المستقبل.
- السيطرة على التوتر وتقليل خطر الاكتئاب.
- دعم صحة القلب والأوعية الدموية.
وأشار إلى أن التمارين الرياضية يمكن أن تكون هوائية، أو تمارين قوة، أو تمارين تمدد، ومن الأفضل الجمع بين الأنواع الثلاثة لتحقيق أقصى فائدة.
وتوصي منظمة الصحة العالمية بممارسة نصف ساعة على الأقل من النشاط البدني يوميا، ويفضل 5 أيام في الأسبوع.
وإذا كانت مدة 30 دقيقة طويلة، يمكن تقسيم التمارين إلى فترات أقصر متكررة خلال اليوم.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر أخبار اليمن : أنقِذ صحّتك... بهذه الطريقة على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع المؤتمر نت وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.