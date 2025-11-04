أجواء شديدة البرودة في هذه المناطق
توقع المركز الوطني للأرصاد والإنذار المبكر أجواء باردة إلى شديدة البرودة في عدد من المحافظات والمرتفعات خلال الـ24 ساعة المقبلة.
وذكر المركز في نشرته الجوية، أنه من المتوقع أجواء باردة إجمالاً إلى شديدة البرودة خلال الساعات المتأخرة من الليل والصباح الباكر في محافظات صعدة، عمران، صنعاء، ذمار، البيضاء ومرتفعات كل من الضالع، لحج، أبين.
وقد تكون الأجواء باردة في مرتفعات حضرموت، شبوة، تعز، إب، المحويت، مأرب، الجوف.
ونبه المركز كبار السن والأطفال والعاملين خلال الفترات المسائية والصباحية في المحافظات والمرتفعات المذكورة من الأجواء الباردة والشديدة البرودة.
ودعا المزارعين في المناطق الجبلية لعمل ما يلزم للحفاظ على مزروعاتهم، والقادمين من المحافظات الدافئة إلى المحافظات الباردة إلى أخذ الاحتياطات اللازمة للوقاية من صدمات البرد.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر أخبار اليمن : أجواء شديدة البرودة في هذه المناطق على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع المؤتمر نت وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.