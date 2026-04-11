ارتفاع عدد شهداء غزة إلى 72328
أعلنت وزارة الصحة في غزة، السبت، ارتفاع حصيلة ضحايا العدوان الإسرائيلي على القطاع إلى 72 ألفًا و328 شهيدًا و172 ألفًا و184 مصابا، منذ السابع من أكتوبر 2023.
وقالت الوزارة في بيان، إن مستشفيات القطاع استقبلت خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية 11 شهيدًا، و26 مصابا.
وأفادت بأن حصيلة ضحايا الخروقات الإسرائيلية للاتفاق ارتفعت منذ 11 أكتوبر الماضي إلى 749 شهيدا و2082 مصابا، فيما جرى انتشال 759 جثمانا.
وأكدت أنه لا يزال عدد من الضحايا تحت الركام في ظل عجز طواقم الإسعاف والإنقاذ عن الوصول إليهم حتى هذه اللحظة.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر أخبار اليمن : ارتفاع عدد شهداء غزة إلى 72328 على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع المؤتمر نت وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.