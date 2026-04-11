أخبار اليمن : ارتفاع عدد شهداء غزة إلى 72328

ارتفاع عدد شهداء غزة إلى 72328أعلنت وزارة الصحة في غزة، السبت، ارتفاع حصيلة ضحايا العدوان الإسرائيلي على القطاع إلى 72 ألفًا و328 شهيدًا و172 ألفًا و184 مصابا، منذ السابع من أكتوبر 2023.

وقالت الوزارة في بيان، إن مستشفيات القطاع استقبلت خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية 11 شهيدًا، و26 مصابا.

وأفادت بأن حصيلة ضحايا الخروقات الإسرائيلية للاتفاق ارتفعت منذ 11 أكتوبر الماضي إلى 749 شهيدا و2082 مصابا، فيما جرى انتشال 759 جثمانا.

وأكدت أنه لا يزال عدد من الضحايا تحت الركام في ظل عجز طواقم الإسعاف والإنقاذ عن الوصول إليهم حتى هذه اللحظة.