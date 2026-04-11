حالة الطقس غدًا الأحد 12 أبريل 2026 في...

حمدي عبدالله - القاهرة في السبت 11 أبريل 2026 07:22 مساءً - توقعت هيئة الأرصاد الجوية في مصر أن تستمر موجة الارتفاع التدريجي في درجات الحرارة غدًا الأحد الموافق 12 أبريل 2026، لتشمل معظم أنحاء الجمهورية، مع تباين ملحوظ في حالة الطقس بين فترات النهار والليل.

حالة الطقس غدًا في مصر

تشير التوقعات إلى أجواء مائلة للبرودة خلال ساعات الصباح الباكر، تتحول تدريجيًا إلى طقس مائل للحرارة على السواحل الشمالية، بينما يسود طقس حار غدًا الأحد، على مناطق الوجه البحري والقاهرة وصولًا إلى شمال الصعيد، أما جنوب الصعيد فيشهد أجواء شديدة الحرارة نهارًا، في حين تعود الأجواء للاعتدال وتميل للبرودة ليلًا على أغلب الأنحاء.

وأما عن الشبورة المائية الصباحية فهي تتكون في الفترة من الرابعة حتى التاسعة صباحًا، وتغطي مناطق من شمال البلاد مرورًا بالقاهرة ومدن القناة وشمال الصعيد ووسط سيناء، وقد تصل إلى حد الكثافة أحيانًا، وأيضًا توجد أتربة عالقة تنشط خلال ساعات النهار على مناطق من الوجه البحري والقاهرة وشمال الصعيد والصحراء الغربية.

الرياح وسقوط الأمطار في مصر

تشهد البلاد نشاط الرياح حيث تسجل سرعات تتراوح بين 30 و35 كم/س على جنوب سيناء، وقد تكون مثيرة للرمال والأتربة على فترات متقطعة، وأيضًا توجد سحب منخفضة وفرص أمطار خفيفة تظهر على مناطق متفرقة من السواحل الشمالية والوجه البحري والقاهرة ومدن القناة، مع احتمالية ضعيفة لسقوط رذاذ خفيف بشكل متقطع.

درجات الحرارة غدًا في مصر

نكشف عن درجات الحرارة التي توجد في جميع المحافظات غدًا، وهي التي يريد أن يعرفها كل المواطنين، وتأتي كما يلي: