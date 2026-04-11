صراع اللقب يشتعل: مانشستر سيتي يتربص بقمة أرسنال...

حمدي عبدالله - القاهرة في السبت 11 أبريل 2026 07:22 مساءً - تتجه الأنظار صوب المواجهة المرتقبة لمانشستر سيتي أمام تشيلسي في قمة البريمييرليج حيث يمتلك "السيتيزنز" فرصة ذهبية لاستغلال تعثر أرسنال الأخير أمام بورنموث في الدوري الانجليزي الممتاز على ملعب الإمارات ظهر اليوم في مفاجأة مدوية من العيار الثقيل.

فوز كتيبة بيب غوارديولا سيعني الوصول إلى النقطة 64، ليصبح الفارق مع "الغانرز" 6 نقاط فقط، مع امتلاك السيتي لمباراة مؤجلة أخرى قد تجعل الفارق النظري يتقلص لثلاث نقاط فقط، مما يضع ضغطاً رهيباً على لاعبي ميكل أرتيتا قبل المواجهة المباشرة بينهما.

سيناريو "مباراة الموسم" بين أرسنال و مانشستر سيتي

هذا التقارب النقطي يحول مواجهة أرسنال ومانشستر سيتي في الأسبوع القادم إلى "نهائي مبكر" للدوري الإنجليزي. ففي حال نجح السيتي في عبور عقبة تشيلسي اليوم، سيدخل مباراة القمة بروح معنوية هائلة وضغط نفسي أقل، حيث سيكون الفوز فيها كفيلاً بجعل الصدارة في متناول يده تماماً، بينما سيكون أرسنال مطالباً بتحقيق الانتصار ولا شيء غيره للحفاظ على حلم اللقب وتفادي الانهيار في الأمتار الأخيرة.

جدول ترتيب الدوري الإنجليزي المتوقع في حال فوز السيتي اليوم

1- أرسنال: 70 نقطة (32 مباراة)

2- مانشستر سيتي: 64 نقطة (31 مباراة)

بهذه الحسابات، تصبح كل دقيقة في مواجهات الفريقين القادمة حاسمة في تقرير مصير درع "البريميرليج"، وسط ترقب جماهيري عالمي لما ستسفر عنه نتائج الجولات القليلة المتبقية.