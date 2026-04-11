حريق هائل يوقف مباراة بازل وتون.. وقرار تطورات...

حمدي عبدالله - القاهرة في السبت 11 أبريل 2026 07:22 مساءً - أعلن نادي بازل السويسري رسمياً تأجيل مباراته أمام فريق تون، والتي كان من المقرر إقامتها مساء اليوم السبت ضمن منافسات الدوري السويسري. وجاء هذا القرار المفاجئ نتيجة نشوب حريق هائل في غرفة ملابس الفريق الأول بملعب "سانت جيكوب بارك"، مما أدى إلى تعذر إقامة اللقاء في موعده المحدد سلفاً.

أضرار مادية واسعة في ملعب المباراة وغياب للإصابات البشرية

كشفت إدارة النادي في بيان رسمي أن النيران اندلعت في وقت متأخر من مساء الجمعة، مسببةً أضراراً جسيمة في المنطقة المخصصة للفريق الأول. وشملت الخسائر احتراق أحذية وملابس اللاعبين، بالإضافة إلى تدمير المعدات الطبية والتقنية الضرورية لخوض المباريات.

ورغم فداحة الخسائر المادية، طمأن النادي الجماهير بـ عدم تسجيل أي إصابات بشرية، مؤكداً أن التحقيقات لا تزال جارية لمعرفة أسباب الحريق التي لا تزال مجهولة.

إغلاق الملعب وقرار الرابطة بشأن المباراة بعد تأجيلها

شدد نادي بازل على إغلاق المناطق المتضررة في الملعب تماماً لحين الانتهاء من المعاينة وتوفير بدائل للمعدات التالفة. وأشار البيان إلى أن رابطة الدوري السويسري قد تفهمت الموقف ووافقت فوراً على طلب التأجيل، على أن يتم الكشف عن الموعد الجديد للمباراة في وقت لاحق بعد تقييم حالة المرافق وجاهزية الفريق.