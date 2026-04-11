أسباب خسارة أرسنال على أرضه أمام بورنموث اليوم...

حمدي عبدالله - القاهرة في السبت 11 أبريل 2026 07:22 مساءً - شهد ملعب "الإمارات" واحدة من كبرى مفاجآت الجولة، حيث سقط أرسنال في فخ الهزيمة أمام ضيفه بورنموث بنتيجة (2-1)، في لقاء اتسم بالندية والإثارة منذ بدايته.

هذا التعثر وضع كتيبة ميكل أرتيتا في موقف حرج، خاصة وأن الفريق كان يسعى لتعزيز صدارته والابتعاد أكثر عن ملاحقيه، إلا أن طموحاته اصطدمت بتنظيم دفاعي صلب ومرتدات قاتلة من جانب الضيوف.

غيابات مؤثرة وارتباك في البدايات.. سبب سقوط أرسنال أمام بورنموث

دخل "الغانرز" اللقاء مفتقداً لخدمات عناصره الأساسية، وعلى رأسهم القائد مارتن أوديغارد والجناح بوكايو ساكا، وهو ما انعكس بشكل واضح على عملية الربط بين الخطوط وغياب الحلول الإبداعية في الثلث الأخير.

واستغل بورنموث هذا الارتباك المبكر بنجاح، حيث تمكن اللاعب إيلي كروبي من هز الشباك في الدقيقة 17، ليمنح فريقه ثقة كبيرة وضعت أصحاب الأرض تحت ضغط معنوي هائل طوال الشوط الأول.

عودة مؤقتة لأرسنال وهدف "سكوت" القاتل في شباك دافيد رايا

رغم الصعوبات، حاول أرسنال العودة في المباراة ونجح في ذلك عن طريق المهاجم فيكتور جيوكيريس، الذي انبرى بنجاح لركلة جزاء في الدقيقة 35 مسجلاً هدف التعادل.

ومع اندفاع أرسنال الهجومي في الشوط الثاني بحثاً عن هدف النقاط الثلاث، استغل أندوني إيراولا مدرب بورنموث المساحات المتاحة، ليطلق أليكس سكوت رصاصة الرحمة في الدقيقة 74 عبر هجمة مرتدة سريعة، منحت بورنموث تفوقاً لم ينجح أرسنال في كسره حتى صافرة النهاية.

تألق بتروفيتش منع أرسنال من إدراك التعادل في اللحظات الأخيرة

لعب الحارس بتروفيتش دور البطولة في الحفاظ على تقدم فريقه، بعدما تصدى لسلسلة من المحاولات الخطيرة في الدقائق الأخيرة، أبرزها تسديدات ديكلان رايس ومحاولات جيوكيريس المستمرة.

وبهذه النتيجة، تجمد رصيد أرسنال ليفتح الباب على مصراعيه لمانشستر سيتي لتقليص الفارق، مما يحول المواجهة المباشرة القادمة بينهما إلى منعطف تاريخي سيحدد بشكل كبير ملامح بطل الدوري الإنجليزي لهذا الموسم.