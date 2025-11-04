أخبار اليمن : فلكي يمني يحذّر من موجة صقيع قادمة

فلكي يمني يحذّر من موجة صقيع قادمة
أطلق الفلكي اليمني عدنان الشوافي تحذيراً جديداً من موجة صقيع ستضرب اليمن خلال الساعات المقبلة.
وتوقع الفلكي الشوافي تأثر اليمن بموجة صقيع، لتكون الأجواء في المرتفعات والأحواض الجبلية باردة إلى شديدة البرودة ابتداءً من يوم غدٍ الأربعاء وحتى الأحد المقبل 9 نوفمبر 2025.
وجدّد الفلكي اليمني دعوته للمواطنين في تلك المناطق إلى أخذ الاحتياطات اللازمة للوقاية من البرد الشديد والصقيع.
