أخبار اليمن : ارتفاع حصيلة شهداء غزة إلى 68872

ارتفاع حصيلة شهداء غزة إلى 68872
أعلنت وزارة الصحة في غزة، ارتفاع حصيلة ضحايا العدوان الإسرائيلي على القطاع منذ السابع من أكتوبر 2023 إلى 68 ألفا و872 شهيدا و170 ألفا و677 مصابا أغلبيتهم من الأطفال والنساء.
وأوضحت الوزارة في بيان اليوم، أنه وصل إلى مستشفيات القطاع، جثامين 4 شهداء منهم 3 شهداء جدد، وشهيد انتشل من تحت الركام.
يذكر أن حصيلة الشهداء والإصابات منذ إعلان وقف إطلاق النار في 11 أكتوبر الماضي بلغت 240 شهيدا و607 مصابين، فيما تم انتشال 511 جثمانا من تحت الركام.
