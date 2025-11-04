أخبار اليمن : اليمن في المجموعة الثانية بكأس الخليج

دوت الخليج -

اليمن في المجموعة الثانية بكأس الخليج

أوقعت قرعة بطولة كأس الخليج لكرة القدم تحت 23 عاماً، المنتخب اليمني الأولمبي في المجموعة الثانية إلى جانب منتخبات العراق والإمارات وعُمان. اليمن في المجموعة الثانية بكأس الخليجأوقعت قرعة بطولة كأس الخليج لكرة القدم تحت 23 عاماً، المنتخب اليمني الأولمبي في المجموعة الثانية إلى جانب منتخبات العراق والإمارات وعُمان. ووفق القرعة - التي أجريت اليوم الثلاثاء، في مقر الاتحاد القطري لكرة القدم وعبر تقنية الاتصال المرئي - ضمت المجموعة الأولى كلاً من منتخبات قطر والسعودية والبحرين والكويت. ومن المقرر أن تقام منافسات بطولة كأس الخليج تحت 23 عاماً في العاصمة القطرية الدوحة، خلال الفترة من 4 إلى 16 ديسمبر المقبل.

