أخبار اليمن : الأرصاد يحذّر من طقس الساعات المقبلة

الأرصاد يحذّر من طقس الساعات المقبلةتوقع المركز الوطني للأرصاد والإنذار المبكر، أجواء باردة إلى شديدة البرودة، ولم يستبعد تشكّل الصقيع على أجزاء محدودة في المرتفعات خلال الـ24 ساعة المقبلة.

وحسب النشرة الجوية الصادرة عن المركز، من المتوقع أجواء باردة إلى شديدة البرودة أثناء ساعات الليل والصباح الباكر في محافظات صعدة، عمران، صنعاء، ذمار، البيضاء ومرتفعات: الضالع ولحج وأبين وإب، وغرب الجوف وجنوب مأرب ولا يستبعد تشكل الصقيع على أجزاء محدودة منها.

ومن المحتمل أن تكون الأجواء باردة في مرتفعات حضرموت، شبوة، تعز، ريمة والمحويت.

وحذر المركز المواطنين في المرتفعات الجبلية المذكورة من الأجواء الباردة وشديدة البرودة وخاصة كبار السن والأطفال والمرضى والعاملين أثناء ساعات الليل والصباح الباكر .

ونصح المزارعين باتخاذ الإجراءات المناسبة لحماية مزروعاتهم ومحاصيلهم من التلف، والقادمين من المناطق الدافئة بأخذ الاحتياطات اللازمة للوقاية من صدمات البرد.