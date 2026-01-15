المغرب يكسر عقدته التاريخية في كأس أمم إفريقيا

المغرب يكسر عقدته التاريخية في كأس أمم إفريقياكسر المنتخب المغربي عقدة تاريخية في كأس أمم إفريقيا، بفوزه على نيجيريا بركلات الترجيح (4-2) في نصف النهائي، بعد انتهاء الوقتين الأصلي والإضافي بالتعادل السلبي.

فقد نجح أسود الأطلس في التأهل عبر ركلات الترجيح، لأول مرة في تاريخهم بالبطولة القارية، بعد فشلهم في مناسبتين سابقتين.

وكان المنتخب المغربي قد خسر أمام الجزائر بضربات الترجيح، في مباراة تحديد المركز الثالث بنسخة 1988، كما انهزم بنفس الطريقة على يد بنين، في دور الـ16 من كأس أمم إفريقيا 2019.

في المقابل، خسرت نيجيريا بركلات الترجيح للمرة الثالثة في تاريخها ببطولة أمم إفريقيا، بينما حققت الانتصار في 6 مناسبات.

وبالفوز على النسور الخضر، صعد المنتخب المغربي لمواجهة السنغال في المباراة النهائية، المقررة الأحد المقبل، بعد تفوق أسود التيرانجا على مصر (1-0)، في وقت سابق من يوم الأربعاء.