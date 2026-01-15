دوت الخليج -

النفط يهبط بأكثر من 2%

تراجعت أسعار النفط العالمية اليوم بأكثر من 2 بالمئة، مع تراجع حدة التوترات الجيوسياسية في الشرق الأوسط. النفط يهبط بأكثر من 2%تراجعت أسعار النفط العالمية اليوم بأكثر من 2 بالمئة، مع تراجع حدة التوترات الجيوسياسية في الشرق الأوسط. وانخفضت أسعار النفط بأكثر من اثنين بالمئة في التعاملات الآسيوية المبكرة اليوم، إذ تراجعت العقود الآجلة لخام "برنت" 1.67 دولار وبنسبة 2.5 بالمئة لتصل إلى 64.85 دولار للبرميل. كما هبط خام "غرب تكساس" الوسيط الأمريكي 1.54 دولار ‌وبنسبة ‍2.5 بالمئة ليبلغ 60.48 دولار للبرميل.

