بالأسماء.. ضبط 7 متهمين بالاعتداء على طفل دمت
ذكرت شرطة مديرية دمت بمحافظة الضالع أنها ألقت القبض على سبعة أشخاص اعتدوا بالضرب المبرح على طفل، ما أدى إلى إصابته بجروح مختلفة.
وأوضحت الشرطة في بيان اليوم أنها ضبطت كلاً من:
1- عبدالرزاق نصر مثنى أحمد الجرموزي 25 عاماً
2- صلاح الدين صالح علي قايد فرحان 24 عاماً
3- سامي قايد أحمد مسعد العرشي 26 عاماً
4- صقر أحمد أحمد محمد ناصر القيسي 21 عاماً
5- قايد أحمد عبدالله أحمد العمري 25 عاماً
6- فرحان صالح علي قايد فرحان 28 عاماً
7- علي صالح علي قايد فرحان 35 عاماً
وذلك بعد قيامهم بالاعتداء بالضرب المبرح على الطفل علي مأمون عبده المجيدي 13 عاماً، بذريعة أنه حاول سرقة القات من مزرعة تابعة لهم.
وأفادت شرطة المديرية أنها أحالت المتهمين للإجراءات القانونية.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر أخبار اليمن : بالأسماء.. ضبط 7 متهمين بالاعتداء على طفل دمت على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع المؤتمر نت وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.