الدكتور محمد فريد: خطة شاملة لرقمنة جميع الإجراءات الاستثمارية

دبي - احمد فتحي في الاثنين 20 أبريل 2026 02:52 مساءً - دوت الخليج – كشف الدكتور محمد فريد صالح، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، عن خطة شاملة لرقمنة جميع الإجراءات الاستثمارية؛ بهدف تقليص مدد تأسيس الشركات وزيادة رؤوس الأموال من شهور إلى أيام معدودة.

جاء ذلك خلال الوزير والدكتور حسين عيسى، نائب رئيس مجلس الوزراء المصري للشؤون الاقتصادية، في مائدة مستديرة رفيعة المستوى استضافتها غرفة التجارة الأمريكية بواشنطن، بحضور ياسر صبحي، نائب وزير المالية للسياسات المالية، وممثلي كبرى الشركات العالمية.

وأشار فريد إلى التوسع في المناطق الاستثمارية لتوطين الصناعات الموجهة للتصدير، مشددًا على أن تعميق سوق رأس المال يمثل ركيزة أساسية لجذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة.

وتطرق صالح إلى برنامج الطروحات الحكومية، وفي مقدمته الطرح المرتقب لشركة مصر لتأمينات الحياة، لافتًا إلى إطلاق مبادرات لدعم “تكنولوجيا التجارة” (Trade-Tech) لتمكين المنتجين من النفاذ للأسواق العالمية.

وشهدت الجلسة نقاشات موسعة حول فرص الاستثمار، حيث أكد الجانب المصري الالتزام بتذليل العقبات أمام رؤوس الأموال الأجنبية، معتبراً مصر من أكثر الأسواق استقراراً وجاذبية في المنطقة.

من جانبها، أشادت شركة PepsiCo بالإصلاحات الضريبية الجارية، مبديةً اهتمامها بتطوير منظومة ضريبة السكر، فيما أكدت شركة Boeing العالمية عمق شراكتها الاستراتيجية مع مصر.

كما أعلنت شركة Chevron للطاقة استمرار استثماراتها في قطاع الغاز الطبيعي، بما يتماشى مع خططها التوسعية في السوق المصرية.

