أخبار اليمن : وفاة أشهر كومبارس في السينما المصرية

وفاة أشهر كومبارس في السينما المصرية
أعلنت نقابة المهن التمثيلية المصرية وفاة الممثلة فاطمة كشري، أشهر كومبارس في السينما المصرية، وذلك بعد صراع مع المرض.
تعرضت الفنانة مؤخراً لعدة أزمات صحية، ودخلت المستشفى، إلى أن لفظت أنفاسها الأخيرة مساء الأحد الماضي. ومن المقرر أن يتم تشييع الجنازة من أحد المساجد بميدان أحمد حلمي بمنطقة شبرا في القاهرة.
وكانت الفنانة الراحلة قد احتجزت فى المستشفى خلال الفترة الماضية، بعد تدهور حالتها الصحية جراء مضاعفات عملية جراحية.
تعد فاطمة كشرى واحدة من أشهر الكومبارسات المصريات، وكانت تتصف بخفة الظل ما جعلها الأكثر شهرة فى عالم السينما.
دخلت فاطمة كشري مجال الفن عن طريق الصدفة، حيث كانت ذاهبة لزيارة أحد أقاربها، وصادفت في الشارع عملا يتم تصويره، فذهبت إلى طاقم العمل، وطلبت أن تشارك معهم في دور كومبارس، ليكون أول ظهور لها فى فيلم “صراع الأحفاد” عام 1981.
شاركت فاطمة كشري في العديد من الأعمال السينمائية، ومن أشهرها فيلم “لا تراجع ولا استسلام” مع أحمد مكي، و “اللمبي 8 جيجا” مع محمد سعد و “كنغرحبنا” مع رامز جلال.
وكانت آخر مشاركاتها في مسلسل “شهادة معاملة أطفال” مع محمد هنيدي، الذي عرض في شهر رمضان 2025، قبل أن يداهمها المرض ويبعدها عن الساحة الفنية.
