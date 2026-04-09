أخبار اليمن : توقعات الطقس خلال الـ24 ساعة المقبلة

توقعات الطقس خلال الـ24 ساعة المقبلةتوقع المركز الوطني للأرصاد والإنذار المبكر هطول أمطار رعدية متفاوتة ومتفرقة على عدة محافظات خلال الـ24 ساعة المقبلة.

ووفق النشرة الجوية الصادرة عن المركز، من المتوقع هطول أمطار رعدية متفاوتة الشدة على محافظات صعدة، الجـوف، عمـران، صنعاء، المحـويت، حـجـة، ريمـة، ذمـار، إب، تعـز، الضالع وسهل تهامة.

ومن المحتمل هطول أمطار متفرقة يصحبها الرعـد أحيانـاً على مدخل باب المندب ومرتفعات محافظتي لحج وأبين.

وحذر المركز المواطنين من تدفق السيول في الشعاب والوديان أو التواجد في ممراتها أو عبورها أثناء وبعد هطول الأمطار، ومن العواصف الرعدية ونصح بعدم التواجد بالقرب من الأعمدة الكهربائية والأشجار العالية.

كما حذر من الانهيارات الصخرية والانزلاقات الطينية والتدني في مدى الرؤية الأفقية على الطرق والمنحدرات الجبلية بسبب هطول الأمطار وتشكل الضباب.