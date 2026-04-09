أخبار اليمن : 72317 شهيداً في غزة منذ 7 أكتوبر

72317 شهيداً في غزة منذ 7 أكتوبرأعلنت وزارة الصحة في غزة ارتفاع حصيلة العدوان الإسرائيلي على القطاع إلى 72317 شهيدًا، و172158 مصابًا، منذ السابع من أكتوبر 2023.

وأفادت الوزارة في بيان، بأن مستشفيات قطاع غزة استقبلت خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية شهيدين و21 إصابة.

وأشارت إلى أن إجمالي الشهداء منذ وقف إطلاق النار في 11 أكتوبر الماضي قد ارتفع إلى 738 شهيدًا، وإجمالي الإصابات إلى 2,036، فيما جرى انتشال 759 جثمانًا.

وأوضحت أنه لا يزال عددٌ من الضحايا تحت الركام وفي الطرقات، في ظل عجز طواقم الإسعاف والإنقاذ عن الوصول إليهم حتى هذه اللحظة.