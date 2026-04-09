أخبار اليمن : إجراء 165 عملية بمخيم العيون في ذمار

إجراء 165 عملية بمخيم العيون في ذمارأُجريت 165 عملية جراحية خلال المخيم المجاني الـ71 لطب وجراحة العيون، الذي نفذته جمعية الرعاية الصحية للمجتمعات المتضررة بمستشفى الأحد الريفي بمديرية وصاب السافل في محافظة ذمار.

وأوضح رئيس الجمعية الدكتور نشوان العطاب أن عمليات المخيم الذي مولّته الهيئة العامة للزكاة، توزعت ما بين 162 عملية مياه بيضاء وعملتين ظفرة ملتحمة وعملية واحدة إزالة جسم غريب من القرنية.

وأشار إلى أن المخيم الذي استمر خمسة أيام، بالتعاون مع مكتب الصحة بالمحافظة، هدف إلى تخفيف معاناة المرضى من الأسر الفقيرة، حيث قدّم خدمات طبية لـ 677 حالة.

وأفاد الدكتور العطاب، بأن المخيم يأتي في إطار تعزيز التكافل الاجتماعي والإحسان للفئات الأشد فقراً واحتياجاً، مشيداً بالدور الإنساني للهيئة العامة للزكاة ودعمها للمخيم.