إجراء 165 عملية بمخيم العيون في ذمار
أُجريت 165 عملية جراحية خلال المخيم المجاني الـ71 لطب وجراحة العيون، الذي نفذته جمعية الرعاية الصحية للمجتمعات المتضررة بمستشفى الأحد الريفي بمديرية وصاب السافل في محافظة ذمار.
وأوضح رئيس الجمعية الدكتور نشوان العطاب أن عمليات المخيم الذي مولّته الهيئة العامة للزكاة، توزعت ما بين 162 عملية مياه بيضاء وعملتين ظفرة ملتحمة وعملية واحدة إزالة جسم غريب من القرنية.
وأشار إلى أن المخيم الذي استمر خمسة أيام، بالتعاون مع مكتب الصحة بالمحافظة، هدف إلى تخفيف معاناة المرضى من الأسر الفقيرة، حيث قدّم خدمات طبية لـ 677 حالة.
وأفاد الدكتور العطاب، بأن المخيم يأتي في إطار تعزيز التكافل الاجتماعي والإحسان للفئات الأشد فقراً واحتياجاً، مشيداً بالدور الإنساني للهيئة العامة للزكاة ودعمها للمخيم.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر أخبار اليمن : إجراء 165 عملية بمخيم العيون في ذمار على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع المؤتمر نت وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.