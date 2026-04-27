أخبار اليمن : الموت يغيب فنان سوري شهير

الموت يغيب فنان سوري شهيرنعت الأوساط الفنية السورية الفنان أحمد خليفة، الذي توفي عن عمر ناهز 81 عاماً، بعد مسيرة فنية طويلة يعد خلالها من أبرز وجوه جيل التأسيس في الدراما السورية، وأسهم في ترسيخ حضورها عربياً منذ سبعينيات القرن الماضي.

وُلد الراحل في العاصمة دمشق عام 1945، ونشأ في بيئة شعبية انعكست على طبيعة أدواره، إذ عُرف بتجسيد شخصيات قريبة من واقع الناس وحياتهم اليومية. وبدأ مشواره الفني من بوابة المسرح دون دراسة أكاديمية متخصصة، قبل أن ينضم إلى نقابة الفنانين ويتجه لاحقاً إلى التلفزيون والسينما.

وشكّل حضوره في أعمال البيئة الشامية محطة بارزة في مسيرته، من خلال مشاركته في مسلسلات مثل “الخوالي” و“ليالي الصالحية”، إضافة إلى “باب الحارة” و“أهل الراية” و“بيت جدي” و“عطر الشام”. كما تنوعت أدواره بين الاجتماعي والكوميدي في أعمال منها “يوميات مدير عام” و“عائلة سبعة نجوم” و“أحلام أبو الهنا”، فضلاً عن مسلسل “بكرا أحلى” الذي عزز انتشاره لدى جمهور الأجيال الأحدث. وبلغ رصيده الفني نحو 140 عملاً تلفزيونياً.

وفي السينما، كانت مشاركاته محدودة نسبياً، وظهر في عدد من الأفلام من بينها “فداك يا فلسطين” و“زوجتي من الهيبز” و“أحلام المدينة” و“أزهار الصداقة”، في ظل محدودية الإنتاج السينمائي مقارنة بالتلفزيون.

وعُرف خليفة بآرائه النقدية تجاه بعض الأعمال الكوميدية، إذ كان يرى أن غياب التخصص في الكتابة والإخراج وتعدد المهام داخل العمل الواحد يؤثر على جودة الإنتاج الدرامي.