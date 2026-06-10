انطلاق امتحان النحو لطلاب الثانوية الأزهرية بالقسم العلمي.. أكثر من 163 ألف طالب يؤدون الاختبارات بنظام البوكليت

احمد وائل عمر - القاهرة في الأربعاء 10 يونيو 2026 10:24 صباحاً -

بدأ طلاب القسم العلمي بـالأزهر الشريف، اليوم الأربعاء، أداء امتحان مادة النحو ضمن امتحانات الشهادة الثانوية الأزهرية للعام الدراسي 2025-2026، حيث انطلقت اللجنة الأولى صباحًا وتستمر حتى الساعة الحادية عشرة قبل الظهر.

ويخوض امتحانات الثانوية الأزهرية هذا العام نحو 163 ألفًا و677 طالبًا وطالبة على مستوى الجمهورية، موزعين على 581 لجنة امتحانية، بينهم 81 ألفًا و311 طالبًا وطالبة بالقسم العلمي، و82 ألفًا و366 بالقسم الأدبي.

وأكد قطاع المعاهد الأزهرية أن الامتحانات تُعقد وسط إجراءات تنظيمية مشددة لضمان الانضباط وسير اللجان بصورة منتظمة، حيث تم انتداب أكثر من 22 ألف عضو لأعمال لجان النظام والمراقبة، إلى جانب تجهيز 10 آلاف و230 لجنة فرعية بمختلف المحافظات.

وتستمر امتحانات القسم العلمي حتى 8 يوليو المقبل، فيما تنتهي امتحانات القسم الأدبي يوم 9 يوليو.

وشددت إدارة الامتحانات على حظر اصطحاب الهواتف المحمولة وسماعات البلوتوث أو أي وسائل اتصال إلكترونية داخل اللجان، مع منع إدخال الكتب أو المذكرات أو أي أوراق تخص المادة الدراسية.

كما تم التنبيه على الطلاب بضرورة استخدام القلم الأزرق فقط في الإجابة، والتأكد من سلامة كراسة البوكليت ومراجعة عدد صفحاتها قبل بدء الامتحان، مع الالتزام بعدم تدوين أي بيانات أو علامات قد تكشف هوية الطالب داخل ورقة الإجابة.

وتُعقد الامتحانات بنظام "البوكليت" الذي يجمع بين ورقة الأسئلة والإجابة في كراسة واحدة، بهدف الحد من فرص الغش وتحقيق مزيد من التنظيم داخل اللجان، مع تصميم الأسئلة بصورة تراعي الفروق الفردية بين الطلاب وتوازن بين الجوانب النظرية والتطبيقية.

ويؤدي طلاب القسم العلمي امتحاناتهم وفق جدول زمني متواصل يشمل مواد الفيزياء والصرف والفقه والكيمياء والأحياء واللغة الأجنبية والبلاغة والتفسير والرياضيات التطبيقية والتوحيد والأدب والنصوص، حتى ختام الامتحانات في يوليو المقبل.