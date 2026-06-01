توقعات بهطول أمطار رعدية واجواء حارو
توقع المركز الوطني للأرصاد والإنذار المبكر هطول أمطار رعدية متفاوتة ومتفرقة على أجزاء من عدة محافظات، وأجواء حارة في الصحارى والسهول والمناطق الساحلية خلال الـ 24 ساعة المقبلة.
وحسب النشرة الجوية الصادرة عن المركز، من المتوقع هطول أمطار رعدية متفاوتة الشدة على أجزاء من تعز، الضالع، إب، ريمة، غرب ذمار، المحويت، حجة.
كما يتوقع هطول أمطار متفرقة يرافقها الرعد أحياناً على أجزاء من مرتفعات محافظتي لحج، وأبين وغرب محافظات صنعاء وعمران وصعدة وأجزاء من سهل تهامة.
ومن المحتمل أن تكون الأجواء حارة إلى شديدة الحرارة في الصحارى والهضاب الداخلية والسهول والمناطق الساحلية.
ونبه المركز المواطنين في المناطق المتوقع هطول الأمطار عليها من جريان السيول في الشعاب والوديان ومن التواجد في ممراتها أو عبورها أثناء وبعد هطول الأمطار.
ونبه أيضاً المواطنين في الصحارى والهضاب الداخلية والسهول والمناطق الساحلية من الأجواء الحارة وشديدة الحرارة، ونصح بالإكثار من شرب السوائل وعدم التعرض المباشر لأشعة الشمس خلال الظهيرة.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر أخبار اليمن : توقعات بهطول أمطار رعدية واجواء حارو على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع المؤتمر نت وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.
0 تعليق