أخبار اليمن : توقعات بهطول أمطار رعدية واجواء حارو

توقعات بهطول أمطار رعدية واجواء حاروتوقع المركز الوطني للأرصاد والإنذار المبكر هطول أمطار رعدية متفاوتة ومتفرقة على أجزاء من عدة محافظات، وأجواء حارة في الصحارى والسهول والمناطق الساحلية خلال الـ 24 ساعة المقبلة.

وحسب النشرة الجوية الصادرة عن المركز، من المتوقع هطول أمطار رعدية متفاوتة الشدة على أجزاء من تعز، الضالع، إب، ريمة، غرب ذمار، المحويت، حجة.

كما يتوقع هطول أمطار متفرقة يرافقها الرعد أحياناً على أجزاء من مرتفعات محافظتي لحج، وأبين وغرب محافظات صنعاء وعمران وصعدة وأجزاء من سهل تهامة.

ومن المحتمل أن تكون الأجواء حارة إلى شديدة الحرارة في الصحارى والهضاب الداخلية والسهول والمناطق الساحلية.

ونبه المركز المواطنين في المناطق المتوقع هطول الأمطار عليها من جريان السيول في الشعاب والوديان ومن التواجد في ممراتها أو عبورها أثناء وبعد هطول الأمطار.

ونبه أيضاً المواطنين في الصحارى والهضاب الداخلية والسهول والمناطق الساحلية من الأجواء الحارة وشديدة الحرارة، ونصح بالإكثار من شرب السوائل وعدم التعرض المباشر لأشعة الشمس خلال الظهيرة.