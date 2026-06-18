أخبار اليمن : جنوب أفريقيا تخطف التعادل من التشيك

جنوب أفريقيا تخطف التعادل من التشيكخطف منتخب جنوب أفريقيا تعادلاً مثيراً من نظيره التشيكي بهدف لمثله يوم الخميس، لحساب الجولة الثانية من المجموعة الأولى في كأس العالم 2026 لكرة القدم.

وفشل منتخب التشيك الذي سجل أولاً، في الحفاظ على تقدمه ليتلقى هدفاً قبل دقائق من النهاية ويحصد كل منتخب أول نقطة في النسخة الحالية من البطولة، بعد خسارة الأول في الجولة الأولى من كوريا الجنوبية 2-1، وفوز المكسيك، المشارك في التنظيم، على جنوب أفريقيا 2-0.

وسجل ميخال ساديليك هدف التقدم للتشيك في الدقيقة السادسة، ثم تعادل تيبوهو موكوينا من ركلة جزاء لجنوب أفريقيا في الدقيقة 83.

بهذه النتيجة يبقي كل منتخب على آماله في التأهل للدور التالي حال الفوز في الجولة الأخيرة، إذ يلتقي المنتخب الجنوب أفريقي مع كوريا الجنوبية، بينما يلعب منتخب التشيك مع المكسيك.