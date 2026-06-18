أخبار اليمن : كأس الجمهورية: التضامن والسد إلى الدور الـ32

كأس الجمهورية: التضامن والسد إلى الدور الـ32تأهل فريقا تضامن حضرموت والسد مأرب إلى الدور الـ32 من كأس الجمهورية لكرة القدم، بعد فوزهما اليوم على هلال عوين وشباب جبن 8 - صفر و6 - صفر على الترتيب، ضمن الدور التمهيدي للبطولة.

وفي المباراة الأولى، اكتسح التضامن ضيفه الهلال 8 - صفر. أحرز حمزة العمودي "هدفين" بينما تكفل كل من أحمد باحاج وممدوح بن عجاج وأسامه الصياد ويزيد اليزيدي ورضوان الحبيشي بتسجيل هدف واحد لكل منهما، وهدف عكسي.

وفي مباراة أخرى، بلغ السد الدور ذاته بفوزه على الشباب 6 - صفر، حملت توقيع كل من عباس الخضر "هاتريك"، وعباس عبيد وعبدالمؤمن محسن ويوسف عبده.

ويلعب فريق السد مأرب مع وحدة المكلا في دور الـ32 فيما يواجه تضامن حضرموت فريق شمسان.