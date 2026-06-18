كأس الجمهورية: التضامن والسد إلى الدور الـ32
تأهل فريقا تضامن حضرموت والسد مأرب إلى الدور الـ32 من كأس الجمهورية لكرة القدم، بعد فوزهما اليوم على هلال عوين وشباب جبن 8 - صفر و6 - صفر على الترتيب، ضمن الدور التمهيدي للبطولة.
وفي المباراة الأولى، اكتسح التضامن ضيفه الهلال 8 - صفر. أحرز حمزة العمودي "هدفين" بينما تكفل كل من أحمد باحاج وممدوح بن عجاج وأسامه الصياد ويزيد اليزيدي ورضوان الحبيشي بتسجيل هدف واحد لكل منهما، وهدف عكسي.
وفي مباراة أخرى، بلغ السد الدور ذاته بفوزه على الشباب 6 - صفر، حملت توقيع كل من عباس الخضر "هاتريك"، وعباس عبيد وعبدالمؤمن محسن ويوسف عبده.
ويلعب فريق السد مأرب مع وحدة المكلا في دور الـ32 فيما يواجه تضامن حضرموت فريق شمسان.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر أخبار اليمن : كأس الجمهورية: التضامن والسد إلى الدور الـ32 على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع المؤتمر نت وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.
0 تعليق