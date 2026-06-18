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دوت الخليج -

أسعار النفط تتراجع

انخفضت أسعار النفط بأكثر من دولارين للبرميل، اليوم الخميس، بعد أن وقعت الولايات المتحدة وإيران اتفاقا مؤقتا من شأنه أن ينهي عدوانا على إيران ويعيد فتح مضيق هرمز ويرفع العقوبات الأمريكية على نفط طهران، مما يدعم آفاق إمدادات النفط. أسعار النفط تتراجعانخفضت أسعار النفط بأكثر من دولارين للبرميل، اليوم الخميس، بعد أن وقعت الولايات المتحدة وإيران اتفاقا مؤقتا من شأنه أن ينهي عدوانا على إيران ويعيد فتح مضيق هرمز ويرفع العقوبات الأمريكية على نفط طهران، مما يدعم آفاق إمدادات النفط. وانخفضت العقود الآجلة لخام برنت 2.14 دولار أو 2.69 بالمئة إلى 77.41 دولار للبرميل بحلول الساعة 0616 بتوقيت جرينتش. وهبط خام غرب ‌تكساس الوسيط الأمريكي 2.36 دولار أو 3.07 بالمئة إلى 74.43 دولار للبرميل. وهبط خام برنت إلى أدنى مستوى منذ 2 مارس، وهو اليوم الأول للتداول بعد بدء الحرب في إيران، في حين سجل خام غرب تكساس الوسيط أدنى مستوى منذ الرابع من مارس.

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