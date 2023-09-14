الرئيس الفلسطيني يصل إلى هافانا للمشاركة في قمة مجموعة 77 والصين

حمدي عبدالله - القاهرة في الخميس 14 سبتمبر 2023 10:29 صباحاً - وصل الرئيس الفلسطيني محمود عباس، اليوم الخميس، إلى العاصمة الكوبية هافانا، للمشاركة في قمة مجموعة الـ«77 +الصين»، ولقاء الرئيس الكوبي ميغيل دياز كانيل.

وكان في استقبال الرئيس الفلسطيني في المطار عدد من كبار المسؤولين الكوبيين.

ويرافق عباس في الزيارة عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية زياد أبو عمرو، ووزير الخارجية والمغتربين رياض المالكي، وعدد من كبار المسؤولين.

تضم مجموعة 77 هي أكثر من 130 دولة نامية في آسيا وأفريقيا وأمريكا الوسطى والجنوبية، وتم تشكيلها لأول مرة في 1964.

وتقام قمة مجموعة 77 والصين في هافانا بكوبا خلال الفترة من 14 إلى 16 سبتمبر/أيلول.